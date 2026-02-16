Longhi | Kalulu? Si parlerà in eterno Vanno condannati Bastoni e il protocollo non solo La Penna

Bruno Longhi ha criticato duramente l’arbitraggio nel match di ieri, attribuendo la colpa alle decisioni di La Penna e al protocollo. Secondo il commentatore, le accuse rivolte a Bastoni sono ingiuste e il confronto tra Kalulu e Bastoni continuerà a essere oggetto di discussione. Longhi ha sottolineato come le regole attuali penalizzino spesso le squadre, creando situazioni di confusione e scontento tra i tifosi.

"Del caso Kalulu si parlerà in eterno, come accade ancora oggi per il crash luliano-Ronaldo. Ma a mente fredda e rivisitando immagini penso che vadano condannati Bastoni e il protocollo. Non l'arbitro La Penna, che ha visto in "Presa diretta" Ciò che era parso a tutti di aver visto. Un fallo da ammonizione poi smentito dal replay. Ma lui il replay non ce l'aveva e aveva contro pure il protocollo. Bastoni ha accentuato l'entità minima del contatto inducendo l'arbitro in errore, la sua esultanza dopo il rosso a Kalulu è il peggio del peggio. Ha dimenticato in un secondo cosa siano il fair play e il rispetto dell'avversario". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Durante il Derby d’Italia, Kalulu, Bastoni e La Penna hanno scambiato parole intense subito dopo l’espulsione di un giocatore, una scena catturata dalle telecamere di sorveglianza.

