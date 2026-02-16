Longhi | Kalulu? Si parlerà in eterno Vanno condannati Bastoni e il protocollo non solo La Penna
Bruno Longhi ha criticato duramente l’arbitraggio nel match di ieri, attribuendo la colpa alle decisioni di La Penna e al protocollo. Secondo il commentatore, le accuse rivolte a Bastoni sono ingiuste e il confronto tra Kalulu e Bastoni continuerà a essere oggetto di discussione. Longhi ha sottolineato come le regole attuali penalizzino spesso le squadre, creando situazioni di confusione e scontento tra i tifosi.
"Del caso Kalulu si parlerà in eterno, come accade ancora oggi per il crash luliano-Ronaldo. Ma a mente fredda e rivisitando immagini penso che vadano condannati Bastoni e il protocollo. Non l'arbitro La Penna, che ha visto in "Presa diretta" Ciò che era parso a tutti di aver visto. Un fallo da ammonizione poi smentito dal replay. Ma lui il replay non ce l'aveva e aveva contro pure il protocollo. Bastoni ha accentuato l'entità minima del contatto inducendo l'arbitro in errore, la sua esultanza dopo il rosso a Kalulu è il peggio del peggio. Ha dimenticato in un secondo cosa siano il fair play e il rispetto dell'avversario". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Dialogo rivelato bodycam: cosa si sono detti Kalulu, Bastoni e La Penna dopo l'espulsione
Durante il Derby d’Italia, Kalulu, Bastoni e La Penna hanno scambiato parole intense subito dopo l’espulsione di un giocatore, una scena catturata dalle telecamere di sorveglianza.
Espulsione Kalulu: cosa si sono detti il francese, Bastoni e La Penna in campo: spunta il video della bodycam
Il video mostra cosa si sono scambiati Kalulu, Bastoni e l’arbitro La Penna dopo che il difensore del Milan è stato espulso.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Longhi durissimo: Del caso Kalulu-Bastoni si parlerà in eterno, l'interista ha dimenticato fair play...; Longhi: Del caso Kalulu si parlerà in eterno. Vanno condannati Bastoni e il protocollo, non La Penna; Sabatini si domanda: 10 giorni di inattività per il Milan: siamo sicuri sia stato positivo?; Ravenna-Juventus Next Gen 2-0: padroni di casa in 10 uomini a 20' dalla fine.
Longhi: Del caso Kalulu si parlerà in eterno. Vanno condannati Bastoni e il protocollo, non La PennaIl giornalista Bruno Longhi ha detto la sua sul caso Bastoni attraverso il suo profilo X. Le sue parole: Del caso Kalulu, di parlerà in eterno, come accade ancora oggi per il ... tuttojuve.com
Longhi durissimo: Del caso Kalulu-Bastoni si parlerà in eterno, l'interista ha dimenticato fair play e il rispetto dell'avversarioBruno Longhi, storico giornalista e commentatore sportivo è intervenuto così dopo il gravissimo errore arbitrale accaduto in Inter-Juventus in occasione dell’espulsione di ... milannews.it
Longhi: "Terrorismo su Bastoni-Kalulu. E viene fatto con un motivo" x.com
Per il nostro opinionista la cultura della ‘furbizia’ che premia chi simula è da condannare. #Sabatini: «In tutta questa vicenda ci sarà l’arbitro che verrà fermato, #Kalulu che verrà squalificato, sanzioni per #Chiellini e #Comolli e altre punizioni sparse. L’ - facebook.com facebook