Long Rodeo Gaiarine | Mariotto e Pizzinat campioni nel maschile e femminile successo per i giovani atleti veneti
Mariotto e Pizzinat vincono il Long Rodeo a Gaiarine, un risultato che ha sorpreso molti appassionati, poiché i giovani atleti veneti hanno dominato le categorie maschile e femminile. La competizione si è svolta domenica 15 febbraio 2026 al Solerò Sport Village, attirando un pubblico numeroso e appassionato. Mariotto ha dimostrato grande determinazione, mentre Pizzinat ha saputo mantenere alta la concentrazione fino all'ultimo minuto, regalando una vittoria emozionante per i presenti.
Trionfo al Solerò Sport Village: Mariotto e Pizzinat Campioni del Long Rodeo. Gaiarine (Treviso) – Fortunato Mariotto e Sami Pizzinat si sono aggiudicati domenica 15 febbraio 2026 il Long Rodeo di quarta categoria presso il Solerò Sport Village. La competizione, che ha visto al via 47 giocatori, ha incoronato i due atleti, confermando il crescente interesse per il tennis nel panorama sportivo veneto. La Finale Maschile: Mariotto Supera Donadi. La finale maschile ha visto confrontarsi Fortunato Mariotto, tennista del Tcvo San Vendemiano, e Alberto Donadi dello Sporting Club Oderzo. Mariotto si è imposto con un convincente 2-0, dimostrando superiorità tecnica e tattica nel corso dell’incontro.🔗 Leggi su Ameve.eu
