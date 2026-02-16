L’omicidio di San Valentino raccolta fondi per aiutare la famiglia di Kevin

A Montecalvoli, il 16 febbraio 2026, Kevin Muharremi è stato ucciso nel giorno di San Valentino, un gesto che ha sconvolto l’intera comunità. La famiglia di Kevin, ancora sotto shock, ha avviato una campagna di solidarietà per far fronte alle spese legate al funerale e al sostegno quotidiano. La raccolta, promossa sui social e nelle piazze locali, ha già ottenuto numerosi contributi da parte di vicini e conoscenti.

Montecalvoli (Pisa), 16 febbraio 2026 – Un dolore sordo, profondo. E una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Kevin Muharremi. E' on line su Gofundme, accompagnata – come si legge sul sito – dalle parole di Elvis, il fratello. "ll dolore che stiamo vivendo è indescrivibile – si legge –. Kevin era un figlio, un fratello, un amico speciale. Aveva sogni, progetti e una vita davanti a sé. La sua perdita ha lasciato un vuoto enorme nella nostra famiglia". L'appello della famiglia. Stiamo affrontando, oltre al dolore, anche le spese per il funerale e per il trasporto della salma in Albania, così che possa riposare nella nostra terra d'origine, vicino ai nostri cari – prosegue ancora lo scritto on line – Per questo chiediamo il vostro aiuto.