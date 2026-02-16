L’ombra della Wagner sui sabotaggi in Europa lo rivela il Financial Times
Il Financial Times rivela che la Wagner, un tempo mercenari esperti combattenti, ora agisce come braccio di Mosca per provocare disordini in Europa. La Russia utilizza questa organizzazione per portare avanti azioni di terrorismo e destabilizzare i Paesi vicini. Recentemente, sono stati scoperti legami tra le attività della Wagner e attentati in diverse nazioni europee. Un esempio concreto è l’attacco in un centro di addestramento in Ucraina, attribuito ai loro uomini.
Prima erano mercenari altamente qualificati e impiegati sui principali campi di battaglia dove seminavano il terrore, ora, secondo il Financial Times, la Wagner si sarebbe trasformata nello strumento di Mosca per scatenare il caos in Europa conducendo operazioni di terrorismo. Secondo il quotidiano britannico i reclutatori e i propagandisti legati alla Wagner, il famigerato gruppo paramilitare russo, sarebbero stati rispolverati da Mosca per orchestrare azioni di sabotaggio sul territorio Nato e in particolare sul suolo europeo, per seminare il panico e spezzare il supporto europeo, sia economico che militare, all’Ucraina. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Bce nega le garanzie sul prestito Ue da 140 miliardi all’Ucraina: lo rivela il Financial Times
Financial Times: l'Europa accelera per congelare 210 miliardi di asset russi
L'Europa si prepara a congelare fino a 210 miliardi di euro di asset sovrani russi, accelerando le decisioni per aggirare le resistenze di alcuni paesi come l'Ungheria.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
L’ombra della Wagner sui sabotaggi in Europa, lo rivela il Financial TimesIl Financial Times rivela: ex uomini della Wagner reclutati da Mosca per sabotaggi e disordini in Europa. Allarme intelligence Nato. lanotiziagiornale.it
L'ombra della Wagner e gli 007 russi in azione: reclutati per sabotare l’EuropaUna cellula britannica legata a Wagner e all’intelligence russa pianificava sabotaggi e rapimenti a Londra. Obiettivo: destabilizzare l’Europa usando criminali comuni come armi ibride È una vicenda ... ilgiornale.it
