Lombardia | Bollo Auto 2020 arrivano i fermi amministrativi Controlli a tappeto e sanzioni fino a 1.984 euro

In Lombardia, molti automobilisti che non hanno pagato il bollo del 2020 rischiano il fermo amministrativo. La regione ha avviato controlli rigorosi su tutta la provincia, con controlli incrociati tra le banche dati. Chi non ha saldato, potrebbe ricevere un'ingiunzione di pagamento o, in caso di mancato rispetto, una sanzione fino a 1.984 euro. Le autorità stanno verificando in modo capillare le vetture non in regola, puntando a recuperare le somme arretrate.

Bollo Auto, Lombardia al Setaccio: Controlli a Tappeto e Rischio di Fermo Amministrativo per i Morosi del 2020. La Regione Lombardia intensifica i controlli sul pagamento del bollo auto, con l’avvio di procedure di fermo amministrativo per i veicoli con imposte non versate relative all’anno 2020. La misura, operativa dal 16 febbraio 2026, mira a recuperare entrate fiscali arretrate e a garantire il rispetto delle normative in materia di tassazione automobilistica, ma solleva preoccupazioni tra automobilisti e associazioni di categoria. In gioco, sanzioni elevate, limitazioni all’utilizzo del veicolo e potenziali ripercussioni sull’economia locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Regione Lombardia ha avviato controlli più severi sul bollo auto perché molti automobilisti sono in ritardo con il pagamento.

Il governo regionale della Lombardia ha deciso di intensificare i controlli sul bollo auto a partire dal 16 febbraio, dopo aver riscontrato numerosi casi di mancato pagamento nel 2020.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.