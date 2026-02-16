Lollobrigida difende il figlio dopo i commenti social | Non toccate un bambino di 2 anni
Francesca Lollobrigida si è schierata contro gli attacchi sui social dopo aver difeso il figlio di due anni, colpito da commenti negativi. La campionessa olimpica, vincitrice di due medaglie d’oro a Milano Cortina, ha pubblicato un messaggio forte, chiedendo di lasciare in pace il bambino. La sua reazione è arrivata dopo aver letto alcuni commenti che mettevano in discussione il comportamento del figlio sui social.
Francesca Lollobrigida, reduce dal doppio oro alle Olimpiadi di Milano Cortina, ha affrontato un’altra sfida: quella dei social. Dopo le interviste con suo figlio Tommaso, di due anni e mezzo, la pattinatrice ha ricevuto commenti critici, soprattutto da donne, sul comportamento del bambino. Invece di ignorare le polemiche, Francesca ha risposto con fermezza e classe, difendendo il piccolo e sottolineando il valore della maternità, del sacrificio e dell’autenticità in momenti di grande successo sportivo. Dopo il trionfo sui 3000 e 5000 metri, Francesca Lollobrigida è stata accolta dal figlio con gioia e spontaneità. 🔗 Leggi su Screenworld.it
