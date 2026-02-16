Lodi scoperta piantagione di marijuana da un milione di euro | arrestati due albanesi

A Lodi, due cittadini albanesi sono stati arrestati dopo che i carabinieri hanno scoperto una vasta piantagione di marijuana valutata circa un milione di euro. Durante una perquisizione, i militari hanno trovato 1.200 piante pronte per l’essiccazione e 14 chili di marijuana già confezionata, pronta per essere venduta. La scoperta si è verificata in un’area nascosta di campagna, dove i militari hanno individuato il terreno coltivato illegalmente.

Una piantagione di marijuana dal potenziale giro d'affari di un milione di euro è stata scoperta nel lodigiano dai carabinieri che hanno arrestato due cittadini albanesi di 30 e 31 anni. In un capannone a Lodi Vecchio, i militari hanno trovato 1.200 piante pronte per l'essiccazione e 14 chili della stessa sostanza già confezionati e pronti per lo spaccio. L'edificio e tutti i macchinari (per la piantumazione, coltivazione e lavorazione) sono stati posti sotto sequestro. I due arrestati si trovano nel carcere di Lodi, in attesa dell'udienza di convalida.