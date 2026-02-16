Un bar di Milano è stato al centro di un blitz della Polizia di Stato, che ha scoperto diversi episodi di droga, irregolarità sul lavoro e problemi di sicurezza. Durante l’operazione, gli agenti hanno sequestrato sostanze stupefacenti e multato il gestore per irregolarità amministrative.

Un bar nel mirino di un servizio straordinario di controllo coordinato dalla Polizia di Stato, che ha portato a contestare numerose violazioni. Al blitz, scattato nella notte tra il 13 e il 14 febbraio e organizzato nell’ambito dei periodici incontri in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai pubblici esercizi e sulle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, ha partecipato personale della divisione polizia amministrativa e sociale della Questura di Monza e della Brianza, dell’Ispettorato del lavoro, dell’Agenzia per la tutela della salute, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Locali pubblici. Droga, sicurezza e lavoro nero

