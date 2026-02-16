Locali nuovi palazzi e notti senza pace Il nuovo volto di Poggiofranco

Poggiofranco sta cambiando volto a causa della costruzione di nuovi edifici e dell’aumento di attività notturne che disturbano la quiete del quartiere. Recentemente, sono stati aperti diversi locali nelle strade principali, attirando più giovani e creando un’atmosfera più vivace, ma anche più rumorosa. Questa trasformazione ha portato a un aumento delle lamentele da parte dei residenti, che si sentono disturbati dal via vai di persone e dai rumori fino a tarda notte.

Il quartiere Poggiofranco non è più soltanto il 'salotto buono' di Bari, quello delle ampie strade alberate e dei palazzi signorili nati fra gli anni '50 e '60 dello scorso secolo. Oggi, quest'area sta vivendo una metamorfosi profonda che ne sta ridisegnando l'identità: da polo direzionale e residenziale d'élite a nuovo epicentro della movida cittadina. Se un tempo il quartiere era vissuto quasi esclusivamente di mattina

La stazione si trasforma con nuovi locali, un'area museale e un'illuminazione migliorata.

Il Poliambulatorio di Carpino è attualmente senza caldaia, costretto a utilizzare pompe di calore e stufette per riscaldarsi.

