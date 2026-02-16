Locali nuovi palazzi e notti senza pace Il nuovo volto di Poggiofranco
Poggiofranco sta cambiando volto a causa della costruzione di nuovi edifici e dell’aumento di attività notturne che disturbano la quiete del quartiere. Recentemente, sono stati aperti diversi locali nelle strade principali, attirando più giovani e creando un’atmosfera più vivace, ma anche più rumorosa. Questa trasformazione ha portato a un aumento delle lamentele da parte dei residenti, che si sentono disturbati dal via vai di persone e dai rumori fino a tarda notte.
Il quartiere Poggiofranco non è più soltanto il 'salotto buono' di Bari, quello delle ampie strade alberate e dei palazzi signorili nati fra gli anni '50 e '60 dello scorso secolo. Oggi, quest’area sta vivendo una metamorfosi profonda che ne sta ridisegnando l'identità: da polo direzionale e residenziale d'élite a nuovo epicentro della movida cittadina. Se un tempo il quartiere era vissuto quasi esclusivamente di mattina Palazzi storici, ville immerse nel verde, dimore vista mare. Vi porto nelle case da sogno di Bari e provincia Le notti di rumori molesti e fiumi di alcol.🔗 Leggi su Baritoday.it
La stazione cambia volto . Nuovi locali, area museo e migliore illuminazione: "Ora potenziamento dei servizi"
La stazione si trasforma con nuovi locali, un'area museale e un'illuminazione migliorata.
Poliambulatorio di Carpino senza caldaia, il sindaco assicura: “A giorni trasferimento nei nuovi locali e lavori”
Il Poliambulatorio di Carpino è attualmente senza caldaia, costretto a utilizzare pompe di calore e stufette per riscaldarsi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Avanti con il Centro per l’Autismo e la nuova sede del Gabbiano all’ex asilo nido Alberone di Soria, oggi il voto unanime del Consiglio comunale; Palazzo Barone, locali da ristrutturare: il Comune affitta 2 piani alla Steve Jobs Academy per 15 anni; Progetto territoriale integrato per la riqualificazione dell’area Vergini-Sanità; Quali sono i locali più romantici per San Valentino 2026, dal fine dining alla pizzeria d’autore.
Locali, nuovi palazzi e notti senza pace. Il nuovo volto di PoggiofrancoPer decenni la zona è stata identificata come il 'salotto buono' di Bari, con lussuose residenze di professionisti e imprenditori. Questa vocazione residenziale, negli ultimi anni sta facendo i conti ... baritoday.it
Mercato delle Erbe, Eliantonio: «Lavoriamo ai bandi per i nuovi locali. Riscaldamento Andava risolta prima» facebook