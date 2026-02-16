Lo State of Play di febbraio 2026 è stato il più visto di sempre su YouTube
Il 12 febbraio 2026, l’evento State of Play ha attirato il maggior numero di spettatori mai registrato, diventando il più visto di sempre su YouTube. Circa 3 milioni di utenti hanno seguito in diretta le novità presentate, tra cui l’annuncio di un nuovo videogioco molto atteso.
Lo State of Play andato in onda il 12 febbraio 2026 si è imposto come l’episodio più visto nella storia del format su YouTube. A meno di una settimana dalla trasmissione carica di annunci, il livestream ha già superato i 3,2 milioni di visualizzazioni sul canale ufficiale PlayStation. Un risultato che certifica la crescita costante dell’evento nel panorama della comunicazione videoludica. Il dato è particolarmente significativo perché ottenuto in pochissimi giorni e destinato ad aumentare ulteriormente. Per Sony, si tratta di un segnale chiaro: il format funziona e il pubblico risponde. Il precedente record apparteneva all’edizione di giugno 2025, ora superata di oltre 200. 🔗 Leggi su Game-experience.it
