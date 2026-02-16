Lo spettacolo del braciere olimpico all’Arco della Pace | ecco perché se avete un po’ di pazienza ne vale pena
Il fuoco olimpico acceso all’Arco della Pace a Milano il 16 febbraio 2026 ha attirato numerosi passanti, alcuni fermandosi a scattare foto e altri semplicemente osservando lo spettacolo. La fiamma brucia lentamente, creando un’atmosfera suggestiva e calda nel cuore della città. Nonostante le temperature rigide, il pubblico si raduna per assistere a questo momento simbolico, che segna l’inizio ufficiale delle Olimpiadi invernali. La scena si svolge tra luci soffuse e un leggero brusio, mentre il bagliore del braciere si riflette sui volti degli spettatori.
Milano, 16 febbraio 2026 – Se vi state chiedendo se a Milano si senta o meno l’atmosfera delle Olimpiadi, provate a fare un giro in zona Arco della Pace, nel tardo pomeriggio. Sì, perché in questa zona iconica, con vista privilegiata sul Castello Sforzesco e cinta dalle braccia del Parco Sempione, si trova il braciere olimpico. Il calderone è diventato in questi giorni una meta obbligata tra chi desidera assaporare l’aria di Milano-Cortina senza dover necessariamente assistere a una gara ufficiale o acquistare gadget a tema. Ogni giorno, infatti, dalle 18 alle 23, allo scoccare di ogni ora, il braciere è al centro di uno spettacolo (di meno di cinque minuti), con giochi di luce e musica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
