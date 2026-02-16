Lo slalom conclude il programma maschile a Milano Cortina 2026 Una gara incerta quasi in venti per le medaglie

Da oasport.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultima prova di slalom maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si è conclusa con un risultato combattuto, con quasi venti atleti ancora in corsa per le medaglie. La gara si è svolta sotto un cielo nuvoloso e ha visto numerosi cambi di posizione tra i favoriti, creando grande suspense tra il pubblico.

Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sta ormai per volgere al termine. Oggi si disputerà l’ultima gara maschile ed è anche quella che ad inizio Giochi aveva decisamente il pronostico più incerto e l’esito più imprevedibile possibile. Si tratta dello slalom, una gara nella quale sono almeno quindici i possibili candidati alla vittoria finale e nella quale in stagione finora è davvero successo di tutto, con un’alternanza tra vincitori e atleti sul podio davvero importante. Dopo lo storico trionfo in gigante, Lucas Pinheiro Braathen sogna una clamorosa doppietta, che non riesce alle Olimpiadi proprio dalle ultime in Italia a Torino 2006. 🔗 Leggi su Oasport.it

lo slalom conclude il programma maschile a milano cortina 2026 una gara incerta quasi in venti per le medaglie
© Oasport.it - Lo slalom conclude il programma maschile a Milano Cortina 2026. Una gara incerta, quasi in venti per le medaglie

Programma slalom maschile Milano-Cortina 2026: orari, canali TV, streaming e numeri di gara degli azzurri

Il 16 febbraio, il programma dello slalom maschile a Milano-Cortina 2026 si apre con la sfida tra gli atleti, determinando chi porterà a casa uno dei podi più ambiti delle Olimpiadi invernali.

Olimpiadi 2026 LIVE, risultati di Milano Cortina in diretta e medaglie degli italiani in gara: il clou è la combinata maschile

Questa mattina a Milano e Cortina si sono svolte le prime gare delle Olimpiadi Invernali 2026.

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici

Video Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lo slalom conclude il programma maschile a Milano Cortina 2026. Una gara incerta, quasi in venti per le medaglie; Le regole dello sci alpino: lo slalom gigante, la specialità dove brillarono Tomba e Compagnoni; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, lunedì 16 febbraio; Milano Cortina 2026, l'attesa dello slalomista Tommaso Sala: Cercherò la mia gara più bella.

Cos’ha di speciale lo slalom specialeLo slalom speciale è una delle quattro specialità dello sci alpino. Rispetto alle altre tre (discesa libera, supergigante e slalom gigante) è la più lenta e tecnica. Non ha la velocità massima e i ... ilpost.it

Le regole dello sci alpino: lo slalom gigante, la specialità dove brillarono Tomba e CompagnoniNel gigante le porte sono più distanti che nello slalom e le curve più ampie: serve velocità, ma soprattutto linea e continuità. msn.com