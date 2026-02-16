Lo skiman la manager il fratello Chi è stato accanto a Brignone nella convalescenza

Fede Brignone ha ricevuto il sostegno di molte persone durante il suo recupero, dopo l'infortunio che ha rallentato la sua preparazione. Oltre alla famiglia e ai medici, anche uno skiman, una manager e il fratello sono stati presenti quotidianamente, offrendo aiuto e conforto. In particolare, il fratello di Fede le ha preparato spesso pasti nutrienti per mantenere alta l’energia. Questa rete di persone ha fatto la differenza sul suo cammino verso la vittoria a Cortina.

Dallo skiman alla manager, dal fratello a tutto il gruppo di persone che le sono state accanto dall'infortunio al doppio oro. Chi c'è nella galassia di Federica Brignone? Cominciamo dal fratello Davide, che dalle vacanze di Natale del 2016 ha cominciato a viaggiare con lei. C'erano giorni che Fede voleva mollare tutto, quando le cose che non andavano bene. C'erano lacrime al traguardo quando i risultati rimanevano al di sotto del suo talento, quando la neve non era la sua preferita o la pista poco adatta alle sue qualità tecniche. Piano piano Davide ha tolto pressione sulle cose intorno.