LIVE Sinner-Machac ATP Doha 2026 in DIRETTA | l’azzurro inizia al servizio

Jannik Sinner ha iniziato il torneo ATP di Doha 2026 battendo Machac, dopo aver concluso il riscaldamento. Il tennista italiano ha deciso di partire subito al servizio, determinato a fare sul serio fin dall’inizio. La partita procede ora con ritmo intenso, mentre il pubblico segue ogni punto con attenzione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Fine del riscaldamento. Si comincia con Sinner alla battuta! 17.40 Servizio che è il fondamentale su cui Sinner ha lavorato maggiormente nell’ultimo periodo e su cui c’è sempre la lente di ingrandimento. 17.39 Sarà Jannik Sinner il primo a servire in questo match. 17.38 Machac che ha avuto alcuni problemi fisici nelle ultime settimane, vedremo se quest’oggi ne risentirà. 17.36 Iniziano le fasi di riscaldamento tra i due giocatori. Per Sinner un outfit “oro” sulla falsariga di quello a Melbourne. 17.35 Sinner al debutto in questo torneo, dal momento che l’anno scorso in avvicinamento a questo evento scattò la sospensione per la vicenda “Clostebol”. 🔗 Leggi su Oasport.it

