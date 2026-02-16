LIVE Sci alpino Slalom maschile Olimpiadi in DIRETTA | sfilza di nazioni esotiche in avvio
L'atleta Sljivic ha preso il comando nel primo attraversamento dello slalom maschile alle Olimpiadi, grazie a un tempo che lo mette davanti di 0.87 secondi rispetto a Holscher. Questa performance sorprende, considerando le diverse nazionalità presenti tra i concorrenti, tra cui anche alcuni atleti provenienti da paesi meno noti per lo sci alpino. In questa fase iniziale, il pubblico segue con attenzione ogni movimento, mentre i giovani atleti di nazioni esotiche cercano di emergere sulla scena olimpica.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 Sljivic nuovo leader con 0.87 su Holscher. Ora l’andorrano Xavier Cornella Guitart (-0.04). 13.39 Szollos terzo a 1.85. E’ il turno del bosniaco Marko Sljivic (-0.89). 13.36 Ha sciato bene Holscher. Vola al comando con ben 1.80 su Sigurdsson. Tocca all’israeliano Barnabas Szollos (-0.62). 13.35 Osch secondo a 1.83. E’ il turno del cileno Tomas Holscher (-0.57). 13.33 Viano secondo a 2.17. Adesso il lussemburghese Matthieu Osch (-0.29). 13.31 Tracciato parecchio più angolato. Ha smesso di nevicare. 2’05?63 per Sigurdsson, che esulta: questi sono i valori olimpici. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sci alpino, Slalom maschile Olimpiadi in DIRETTA: tormenta di neve, condizioni difficili
La gara di sci alpino maschile alle Olimpiadi viene interrotta a causa di una forte tormenta di neve che rende le piste troppo pericolose.
LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: iniziato uno slalom imprevedibile
Questa mattina alle Olimpiadi è iniziato lo slalom della combinata maschile.
