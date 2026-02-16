LIVE Sci alpino Slalom maschile Olimpiadi in DIRETTA | la seconda manche entra nel vivo

Amiez ha superato Salarich di 59 centesimi, vincendo la seconda manche dello slalom maschile alle Olimpiadi di Pechino. La gara si sta facendo più emozionante, con i tempi che si assottigliano e i concorrenti che spingono al massimo. Dave Ryding, il britannico, resta in corsa con uno svantaggio di pochi centesimi e promette di dare battaglia. La tensione cresce mentre gli atleti affrontano le ultime curve, cercando di conquistare il podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 Amiez scalca Salarich di 59 centesimi. Ora il britannico Dave Ryding (-0.30). 13.48 Salarich è primo con 1.40 su Aihara. Ne mancano 20. C'è il francese Steven Amiez (-0.14). 13.46 Aihara vola in testa con 2.38 su Cornella Guitart. Adesso la gara entra veramente nel vivo con lo spagnolo Joaquim Salarich Baucells (-0.51). 13.44 Drukarov è secondo a 48 centesimi. Adesso il giapponese Shiro Aihara (-2.18). 13.42 Verdù ha un erede? Cornella Guitart è in testa con un secondo su Sljivic. In pista il lituano Andrej Drukarov (-0.60). 13.40 Sljivic nuovo leader con 0. 13.14 La seconda frazione è stata tracciata da Romain Velez, allenatore della Francia.