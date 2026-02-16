LIVE Sci alpino Slalom maschile Olimpiadi in DIRETTA | Braathen per il bis ultima occasione per Vinatzer

Il nome di Braathen compare oggi in occasione del suo tentativo di bissare il successo ottenuto a gennaio, quando ha dominato lo slalom di Adelboden, spinto dalla voglia di conquistare una medaglia olimpica. La gara si svolge a Bormio, dove gli sciatori affrontano le piste impegnative delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con l’obiettivo di arrivare al traguardo prima degli altri. La prima manche dello slalom maschile inizia alle 10, mentre Vinatzer cerca di mettere a segno la sua ultima possibilità di salire sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist dello slalom maschile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom maschile di sci alpino in programma a Bormio (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la prima manche si disputerà a partire dalle ore 10.00. Seconda run con inversione dei migliori 30 dalle 13.30. I quattro azzurri al cancelletto di partenza della prima manche saranno Alex Vinatzer, che scatterà con il pettorale numero 14, Tommaso Sala, che prenderà il via con il 23, Tobias Kastlunger, che partirà con il 34, e Tommaso Saccardi, che scenderà con il 37. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lucas Pinheiro Braathen ha dominato il gigante maschile alle Olimpiadi, causando sorpresa tra gli appassionati.

Matteo Odermatt affronta oggi il gigante maschile di Bormio, una delle ultime chance per ottenere punti importanti in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, mentre Vinatzer cerca di riscattarsi dopo una stagione difficile.

