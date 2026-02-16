LIVE Salto con gli sci Super-team maschile Olimpiadi in DIRETTA | Polonia in zona medaglia dopo 3 salti su 6

Alex Insam ha raggiunto i 126 metri durante il salto con gli sci maschile alle Olimpiadi, ma il suo tentativo rischia di non essere sufficiente per passare alla seconda serie. La gara è ancora in corso e le condizioni di vento influenzano molto le prestazioni dei concorrenti. La Polonia si piazza in zona medaglie dopo tre salti su sei, mentre gli atleti cercano di adattarsi rapidamente alle variazioni del vento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:05 Alex Insam lotta e si porta a 126 metri. Difficile che possa valere la seconda serie questo salto, bisogna capire se gli altri troveranno condizioni più favorevoli. Ora la Francia, già dietro a noi di 36 punti. 20:04 Si riparte da Mizernykh, che atterra a 122.5 metri. Adesso condizioni oltremodo penalizzanti. Italia che deve recuperare 5.6 punti dagli USA per la top 8 e la terza serie. 20:01 Ringrazia Hoerl, che non sfrutta il match point atterrando a 124 metri. Margine dell'Austria di 13.4 dalla Polonia. ELIMIMATA LA SLOVENIA! Eccolo il Lanisek pasticcione, appena 124 metri per lui.