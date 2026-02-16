LIVE Salto con gli sci Super-team maschile Olimpiadi in DIRETTA | gara sospesa per bufera di neve vince l’Austria Polonia ancora sul podio!

Una bufera di neve ha fermato la gara di salto con gli sci ai Giochi Olimpici, portando alla sospensione della competizione. La forte perturbazione ha coperto la pista con una fitta coltre bianca, costringendo gli atleti a interrompere le prove. La vittoria finale è andata all’Austria, mentre la Polonia ha conquistato un altro podio. La prima gara di questa specialità olimpica ha registrato momenti di grande tensione per le condizioni meteo avverse.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:08 Si chiude qui la DIRETTA LIVE di una folle Super Team maschile di salto con gli sci, la prima della storia. Un saluto sportivo! 21:06 CLASSIFICA SUPER TEAM MASCHILE: AUSTRIA. POLONIA. NORVEGIA. GERMANIA. SLOVENIA. GIAPPONE. 10. ITALIA 21:04 Si chiude qui, i Giudici decidono di sospendere la gara e di tornare quindi al risultato della seconda serie. Non contano i salti della terza serie. Festeggiano gli austriaci. 21:03 Ancora attesa prima della Norvegia. 21:01 Non si è praticamente visto il salto di Tomasiak. Atterra a 124.5 metri e va dietro alla Germania! Clamoroso! 21:00 Salta Tomasiak, da stanga 12! E' bufera! Di neve! 20:56 Tomasiak non è in stanga di partenza.