LIVE Salto con gli sci Super-team maschile Olimpiadi in DIRETTA | bufera di neve a Predazzo proprio sul finale di gara

Una forte bufera di neve ha colpito Predazzo durante la finale di salto con gli sci dei Giochi Olimpici, costringendo gli organizzatori a interrompere la gara. La tempesta ha reso impossibile la partenza di Tomasiak, che non è riuscito a salire sulla pedana. La neve intensa ha rallentato le operazioni, creando confusione tra gli atleti e il pubblico presente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E' bufera! Di neve! 20:56 Tomasiak non è in stanga di partenza. Ricordiamo che possono decidere di annullare l'ultimo salto e concludere la gara dopo la seconda serie. 20:55 La direzione gara temporeggia nelle speranza che il vento torni in corridoio. Un apripista prima di Tomasiak. 20:51 Raimund atterra a 136 metri da stanga 13. Si mette lì, nel caso peggiorassero le condizioni avrebbe la chance di medaglia. 20:49 Prevc atterra a 124 metri da stanga 12. Slovenia che chiude sesta. 20:47 Si attende che le condizioni si uniformino. 20:44 Domen Prevc chiude le sue Olimpiadi, per certi versi storiche, con un salto da stanga 12, rispetto alla 15 da cui stavano saltando tutti.