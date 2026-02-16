LIVE Pattinaggio artistico Libero coppie Olimpiadi in DIRETTA | errori e rimpianti per Conti Macii Trionfo giapponese

Conti e Macii hanno commesso diversi errori durante la gara di pattinaggio artistico, causando una delusione evidente. La gara si svolge in un momento cruciale delle Olimpiadi, e i due atleti italiani sono stati costretti a confrontarsi con una performance complicata. Intanto, i pattinatori giapponesi hanno conquistato la medaglia d’oro con un punteggio di 139, portando a casa il risultato più atteso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.54: ORO GIAPPONE! I tedeschi Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin totalizzano un punteggio nel libero di 139.08 per un totale di 219.09 che significa medaglia di bronzo 22.52: L'oro è già al collo dei giapponesi, tanti errori da parte dei tedeschi che potrebbero riuscire a restare sul podio solo grazie all'ottimo programma corto di ieri 22.51: Bene il Triplo Loop lanciato 22.49: Bene il Triplo Twist, step out di Minerva sul terzo salto della Sequenza Triplo Salchow + Doppio Axel + Doppio Axel in parallelo, solo singolo il Toeloop in parallelo di Minerva, atterraggio complicato per Minerva sul Triplo Flip lanciato