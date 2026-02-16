LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 16 febbraio in DIRETTA | torna Arianna Fontana c’è Tabanelli

Arianna Fontana torna in gara a causa di un infortunio che l’aveva tenuta lontana dai ghiacci, portando entusiasmo tra i tifosi italiani. Oggi, la pattinatrice si cimenta nei giochi di Milano Cortina 2026 dopo mesi di allenamenti intensi, con l’obiettivo di ottenere un risultato importante. Nel frattempo, Tabanelli si prepara a scendere in pista, aggiungendo ulteriore suspense alla giornata delle Olimpiadi.

Il liveblog delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 si apre con le ultime notizie, dopo che Tabanelli e Fontana hanno ottenuto ottimi risultati e Sighel è stato vittima di un furto.

