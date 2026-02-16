LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 16 febbraio in DIRETTA | tarda l’inizio di Tabanelli Tra poco 5 eventi in contemporanea!
Il primo atleta di oggi, Tabanelli, non è ancora salito sulla pista, causando ritardi nell'inizio delle gare. La sua attesa si protrae mentre si preparano cinque eventi simultanei, pronti a partire tra pochi minuti. La situazione si sta svelando lentamente, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 16 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ 16 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: torna Arianna Fontana, c’è Tabanelli
Arianna Fontana torna in gara a causa di un infortunio che l’aveva tenuta lontana dai ghiacci, portando entusiasmo tra i tifosi italiani.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: tra poco Arianna Fontana, flop slalom maschile
Arianna Fontana gareggia oggi a Milano, e la sua partecipazione potrebbe cambiare il ritmo delle medaglie italiane.
Milano Cortina 2026, per Francesca Lollobrigida oro nel giorno del suo 35° compleanno
Argomenti discussi: Segui in diretta tutti gli eventi sportivi delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Milano Cortina 2026: guida completa a dirette e piattaforme per seguire le gare olimpiche in tv e streaming; Dove vedere le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina per farvi una scorpacciata di sport sdraiati comodamente sul divano; Olimpiadi Milano Cortina LIVE: varie medaglie d'oro in palio oggi.
Olimpiadi Milano Cortina 2026, risultati di oggi: nello slalom cade VinatzerGiornata da dimenticare per Alex Vinatzer che nello slalom è caduto dopo pochi secondi nella prima manche. Arianna Fontana quarta nei 1000m di short track. Oggi le finali di pattinaggio di figura, sci ... tg24.sky.it
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: sconfitta nel curling. Lunga pausa, ma c’è Sinner!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it
Federica Brignone, doppio oro alle Olimpiadi di Milano Cortina, ad aprile 2025 si è fratturata tibia e perone, con rottura del crociato, durante il gigante ai campionati italiani. Dimessa dalla clinica La Madonnina di Milano dopo 5 giorni dall'operazione, la campio - facebook.com facebook
Federica Brignone, doppio oro alle olimpiadi di Milano-Cortina: "Scambierei le due medaglie per tornare indietro" x.com