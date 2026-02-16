LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 16 febbraio in DIRETTA | Tabanelli in lotta per una medaglia!
Il nome di Tabanelli emerge oggi come protagonista nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver sfiorato una medaglia nello sci di fondo a causa di un errore nella fase finale della staffetta. La sua prova ha attirato l’attenzione degli appassionati, che seguono con trepidazione ogni aggiornamento sulla sua corsa. La competizione si svolge tra condizioni di neve difficili e un pubblico in piedi lungo il tracciato, creando un’atmosfera intensa.
MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 16 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ 16 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: torna Arianna Fontana, c’è Tabanelli
Arianna Fontana torna in gara a causa di un infortunio che l’aveva tenuta lontana dai ghiacci, portando entusiasmo tra i tifosi italiani.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: serata intensa con Tabanelli, Conti-Macii e tanto altro!
Il liveblog delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 si apre con una serata ricca di emozioni, dopo che Tabanelli ha conquistato una medaglia di bronzo nella discesa libera, causando entusiasmo tra gli spettatori.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Olimpiadi Milano Cortina 2026, risultati di oggi: nello slalom cade VinatzerGiornata da dimenticare per Alex Vinatzer che nello slalom è caduto dopo pochi secondi nella prima manche. Arianna Fontana quarta nei 1000m di short track. Oggi le finali di pattinaggio di figura, sci ... tg24.sky.it
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: sconfitta nel curling. Lunga pausa, ma c’è Sinner!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it
MILANO CORTINA I Olimpiadi sotto pressione, da Malinin a Vinatzer i 'perdenti' dei Giochi (dell'inviato Alessandro Galavotti) IL PODCAST #ANSA - facebook.com facebook
Federica Brignone, doppio oro alle olimpiadi di Milano-Cortina: "Scambierei le due medaglie per tornare indietro" x.com