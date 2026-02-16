LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 16 febbraio in DIRETTA | Tabanelli di bronzo! Conti Macii non incidono

Martedì 16 febbraio, Tabanelli ha conquistato una medaglia di bronzo, mentre Conti e Macii non sono riusciti a brillare nelle gare di oggi. La vittoria di Tabanelli ha reso più emozionante la giornata, portando una soddisfazione inaspettata al team italiano. Intanto, i due atleti non hanno avuto la stessa fortuna, lasciando spazio a qualche delusione tra i tifosi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 16 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.