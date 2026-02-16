LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 16 febbraio in DIRETTA | sorpresa Saccardi! Fontana e Confortola in semifinale

Il nome Saccardi compare nei risultati delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dopo una sorpresa che ha emozionato gli spettatori, grazie alla sua vittoria inaspettata. La sua prestazione ha spezzato le aspettative e ha portato un tocco di imprevedibilità alla competizione. In questa giornata, anche Fontana e Confortola sono entrati nelle semifinali, dimostrando di mantenere alta la tensione tra gli atleti italiani. La competizione si fa sempre più intensa mentre i fan seguono con attenzione ogni aggiornamento.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 16 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ 16 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: sorpresa Saccardi! Fontana e Confortola in semifinale LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: tra poco Arianna Fontana, jolly Saccardi in slalom! Arianna Fontana scende in pista oggi, un passo importante che potrebbe portarla a conquistare una medaglia. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 febbraio in DIRETTA: Fontana in semifinale nei 500 Questa mattina, Fontana ha ottenuto la qualificazione in semifinale nei 500 metri, portando entusiasmo tra gli appassionati italiani. Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici Diretta Milano Cortina Olimpiadi 16 febbraio, LIVE slalom maschile con Vinatzer News, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica del 16 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina Short track diretta Olimpiadi: segui Fontana a Milano Cortina, la giornata LIVE Dopo una domenica da festa l'Italia alle Olimpiadi si augura un'altra giornata ricca di medaglie, anche se sarà più complicato. Occhi puntati ancora su Arianna Fontana nella finale dei 1000 metri femm Federica Brignone, doppio oro alle olimpiadi di Milano-Cortina: "Scambierei le due medaglie per tornare indietro" Tredicesimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026