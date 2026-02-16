LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 16 febbraio in DIRETTA | Sighel avanza col brivido nei 500 Fontana e Confortola in semifinale

Il nome di Sighel compare nelle cronache di oggi perché ha passato il turno nei 500 metri di short track, rischiando di uscire dopo una partenza difficile. La sua corsa si è fatta intensa e tesa, e la sua qualificazione è arrivata solo all’ultimo istante. Intanto, Fontana e Confortola si sono qualificati per le semifinali di sci alpino, dimostrando di aver superato bene le prime fasi della competizione. La giornata di oggi si svolge tra emozioni e sorprese, con gli atleti che cercano di conquistare un posto tra i migliori.

Il cinese Liu ha vinto la batteria nella gara di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, causando l'eliminazione di alcuni favoriti e lasciando il pubblico senza fiato.

Il nome Saccardi compare nei risultati delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dopo una sorpresa che ha emozionato gli spettatori, grazie alla sua vittoria inaspettata.