LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 16 febbraio in DIRETTA | si comincia nel freestyle! Le azzurre si scuotono nel curling

Il 16 febbraio, le atlete italiane si sono fatte notare nel freestyle e nel curling, portando nuove energie alla competizione. La giornata inizia con le gare di sport freestyle, dove le giovani promesse italiane cercano di conquistare il podio. Nel curling, invece, le squadre azzurre si sono risvegliate, dimostrando grinta e determinazione dopo alcune sconfitte recenti. La diretta di oggi promette emozioni e sorprese per gli appassionati delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 16 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ 16 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.