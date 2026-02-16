LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 16 febbraio in DIRETTA | si comincia con slalom e bob a 2!

Il primo giorno delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 inizia con lo slalom e il bob a due, portando davanti agli occhi degli spettatori le prime gare di questa edizione. La competizione si svolge tra le montagne di Cortina, dove atleti provenienti da tutto il mondo si sfidano sulle piste ghiacciate. La giornata si apre con le prime medaglie assegnate, mentre il pubblico segue con attenzione ogni movimento degli sportivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 16 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ 16 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il via alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 è stato dato questa mattina, dopo che le prime gare di sci alpino e bob si sono svolte sulle piste di Cortina d'Ampezzo.

L'organizzazione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 ha annunciato oggi le gare di bob e sci alpino, che si svolgeranno a partire dalle 10.

La fiamma olimpica di MILANO CORTINA 2026 arriva a LIVIGNO in parapendio

