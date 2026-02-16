LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 16 febbraio in DIRETTA | serve la rimonta nel curling
Oggi, durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, il team di curling deve recuperare punti importanti dopo una prima manche difficile. La gara si gioca in una giornata fredda a Cortina, dove gli atleti si sfidano sotto gli occhi di migliaia di spettatori. La partita si anima quando i giocatori tentano di ribaltare il punteggio con mosse precise e strategiche.
Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 16 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ 16 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: Meillard oro in slalom, azzurri sotto nel curling
Martino Meillard ha vinto l’oro nello slalom, causando grande entusiasmo tra gli appassionati di sci alpino, mentre gli azzurri soffrono nel curling.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: inizia lo slalom, poi Italia-Cina di curling
Il liveblog delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 inizia oggi con lo slalom, seguito dalla partita di curling tra Italia e Cina.
