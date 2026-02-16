LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 16 febbraio in DIRETTA | sconfitta nel curling Lunga pausa ma c’è Sinner!

Il curling ha visto una sconfitta italiana, causata da un errore nel finale, che ha lasciato gli sportivi del paese delusi. Dopo questa gara, si è presa una lunga pausa, ma intanto Jannik Sinner si prepara a scendere in campo per il tennis. La giornata agli Anni Olimpici prosegue con attese e sfide di ogni genere.

MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 16 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ 16 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: sconfitta nel curling. Lunga pausa, ma c'è Sinner! LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: serve la rimonta nel curling Oggi, durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, il team di curling deve recuperare punti importanti dopo una prima manche difficile. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: Meillard oro in slalom, azzurri sotto nel curling Martino Meillard ha vinto l'oro nello slalom, causando grande entusiasmo tra gli appassionati di sci alpino, mentre gli azzurri soffrono nel curling. Olimpiadi Milano Cortina 2026, risultati di oggi: nello slalom cade VinatzerGiornata da dimenticare per Alex Vinatzer che nello slalom è caduto dopo pochi secondi nella prima manche. Arianna Fontana quarta nei 1000m di short track. Oggi le finali di pattinaggio di figura, sci ... Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari lunedì 16 febbraio, streaming, calendario italiani in garaOggi lunedì 16 febbraio va in scena la tredicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle ... Federica Brignone alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha fatto qualcosa di "fuori dalla portata degli esseri umani", come ha detto Paolo De Chiesa. E infatti non servono aggettivi: basta inchinarsi. La 35enne valdostana conquista due ori (SuperG e gigante) Federica Brignone, doppio oro alle olimpiadi di Milano-Cortina: "Scambierei le due medaglie per tornare indietro"