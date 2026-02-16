LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 16 febbraio in DIRETTA | parte bene Flora Tabanelli Azzurre avanti nel curling
Flora Tabanelli ha iniziato con successo la sua gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, portando avanti le azzurre nel curling. La giovane atleta ha mostrato una buona forma fin dai primi colpi, dando speranze di un risultato positivo. La competizione si svolge in un’atmosfera carica di entusiasmo, con gli spettatori che seguono ogni mossa delle squadre italiane.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 16 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ 16 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: si riapre tutto nel curling. Moioli parte bene
Martina Moioli ha aperto con una buona prestazione il torneo di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, mentre le squadre si preparano a riprendere le gare dopo il breve stop imposto dalle condizioni del ghiaccio.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: si comincia nel freestyle! Le azzurre si scuotono nel curling
Il 16 febbraio, le atlete italiane si sono fatte notare nel freestyle e nel curling, portando nuove energie alla competizione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura; Segui in diretta tutti gli eventi sportivi delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 febbraio in DIRETTA: 6 medaglie in un giorno per l'Italia, non era mai successo; Olimpiadi, dalla combinata al trampolino fino al pattinaggio di figura: tutti i risultati di giornata.
Olimpiadi Milano Cortina 2026, risultati di oggi: nello slalom cade VinatzerGiornata da dimenticare per Alex Vinatzer che nello slalom è caduto dopo pochi secondi nella prima manche. Arianna Fontana quarta nei 1000m di short track. Oggi le finali di pattinaggio di figura, sci ... tg24.sky.it
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: sconfitta nel curling. Lunga pausa, ma c’è Sinner!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026, biathlon: a che ora e dove vedere in tv la staffetta maschile - facebook.com facebook
Federica Brignone, doppio oro alle olimpiadi di Milano-Cortina: "Scambierei le due medaglie per tornare indietro" x.com