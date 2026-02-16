LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 16 febbraio in DIRETTA | inizia lo slalom poi Italia-Cina di curling
Il liveblog delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 inizia oggi con lo slalom, seguito dalla partita di curling tra Italia e Cina. La competizione si svolge sulle piste di Cortina d'Ampezzo, dove atleti di tutto il mondo si sfidano sotto gli occhi di migliaia di spettatori. Questa mattina, i primi sciatori sono partiti per le discese più impegnative, mentre le squadre di curling si preparano a scendere in pista nella prima sfida della giornata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 16 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ 16 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: Fontana quarta, tra poco lo slalom con Saccardi
Il governatore Fontana si piazza quarto nella gara di oggi, mentre tra poco parte lo slalom con Saccardi.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: iniziata Italia-Norvegia di curling, poi il gigante femminile
L’Italia ha aperto le gare di curling contro la Norvegia, portando in campo tutta la determinazione degli atleti.
Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici
Federica Brignone, doppio oro alle olimpiadi di Milano-Cortina: "Scambierei le due medaglie per tornare indietro" x.com
Tredicesimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 - facebook.com facebook