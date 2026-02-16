LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 16 febbraio in DIRETTA | Fontana in finale nei 1000

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 16 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ 16 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il nome di Sighel compare nelle cronache di oggi perché ha passato il turno nei 500 metri di short track, rischiando di uscire dopo una partenza difficile.

Arianna Fontana torna in gara a causa di un infortunio che l’aveva tenuta lontana dai ghiacci, portando entusiasmo tra i tifosi italiani.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Medagliere Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Podi e Medaglie LIVE; Segui in diretta tutti gli eventi sportivi delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Milano Cortina 2026: guida completa a dirette e piattaforme per seguire le gare olimpiche in tv e streaming; Dove vedere le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina per farvi una scorpacciata di sport sdraiati comodamente sul divano.

Diretta Milano Cortina Olimpiadi 16 febbraio, LIVE slalom maschile con VinatzerNews, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica del 16 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... sport.virgilio.it

Olimpiadi in diretta LIVE, Arianna Fontana in semifinale short track 1000 metri: Vinatzer e Sala fuori nella prima manche dello slalom maschileGiorno 11 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 16 febbraio, con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it

Federica Brignone, doppio oro alle olimpiadi di Milano-Cortina: "Scambierei le due medaglie per tornare indietro" x.com

Tredicesimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 - facebook.com facebook