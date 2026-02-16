LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 16 febbraio in DIRETTA | Fontana e la staffetta maschile in finale!

Il governatore Fontana ha annunciato che la staffetta maschile di biathlon è arrivata in finale, dopo aver superato con successo le qualifiche di ieri. La squadra italiana ha dimostrato determinazione e velocità, conquistando un passaggio diretto alla fase decisiva della competizione. Oggi, i tifosi italiani aspettano con entusiasmo di vedere gli atleti scendere in pista per la medaglia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 16 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ 16 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: Fontana e la staffetta maschile in finale! LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: Fontana in finale nei 1000 Il governatore Attilio Fontana si qualifica per la finale dei 1000 metri di short track, dopo aver battuto un avversario in una gara combattuta a Torino. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: tra poco Arianna Fontana, flop slalom maschile Arianna Fontana gareggia oggi a Milano, e la sua partecipazione potrebbe cambiare il ritmo delle medaglie italiane. Olimpiadi Milano Cortina 2026, gli sport olimpici: neve e ghiaccio al centro dell'Italia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Medagliere Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Podi e Medaglie LIVE; Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Milano Cortina 2026: guida completa a dirette e piattaforme per seguire le gare olimpiche in tv e streaming; Dove vedere le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina per farvi una scorpacciata di sport sdraiati comodamente sul divano. Diretta Milano Cortina Olimpiadi 16 febbraio, LIVE slalom maschile con VinatzerNews, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica del 16 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... sport.virgilio.it Olimpiadi in diretta LIVE, Arianna Fontana in semifinale short track 1000 metri: Vinatzer e Sala fuori nella prima manche dello slalom maschileGiorno 11 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 16 febbraio, con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it Federica Brignone, doppio oro alle olimpiadi di Milano-Cortina: "Scambierei le due medaglie per tornare indietro" x.com Tredicesimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 - facebook.com facebook