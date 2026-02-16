LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 16 febbraio in DIRETTA | BRONZO TABANELLI! Prima medaglia di sempre nel freestyle!

Il primo podio di sempre nel freestyle è arrivato grazie a Tabanelli, che ha conquistato il bronzo durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026. La sua performance ha sorpreso gli spettatori, portando a casa una medaglia storica per questa disciplina. La gara si è svolta sotto gli occhi di tanti appassionati, che hanno seguito con entusiasmo ogni mossa dell’atleta italiano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 16 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ 16 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: Tabanelli in lotta per una medaglia! Il nome di Tabanelli emerge oggi come protagonista nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver sfiorato una medaglia nello sci di fondo a causa di un errore nella fase finale della staffetta. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: parte bene Flora Tabanelli. Azzurre avanti nel curling Flora Tabanelli ha iniziato con successo la sua gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, portando avanti le azzurre nel curling.