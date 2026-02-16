LIVE Monobob femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | ultima manche decisiva americane per la rimonta su Nolte
L'ultima manche del monobob femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina si svolge questa sera alle 21, dopo che le americane cercano di recuperare il ritardo su Nolte. La gara, che si sta svolgendo in diretta, vede le atlete affrontare la discesa decisiva per la medaglia. Le concorrenti sono pronte a dare il massimo, mentre gli spettatori attendono con trepidazione il risultato finale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.56 La quarta e ultima manche del monobob a Milano Cortina inizierà alle 21.06, con la cronaca testuale che riprenderà alle 21.00. A dopo! 19.54 Andreutti chiude al ventiquattresimo posto, con De Silvestro che la precede di una sola posizione. Ultima e penultima posizione per le nostre azzurre. Termina cosi la terza manche. 19.52 Al terzo intermedio ha 4.15 secondi da recuperare, addirittura rischia di rovesciarsi. Nel giorno del suo compleanno, difficile che possa regalarsi l’ultima batteria. 19.50 Totale di 3:02.27 per Lin che supera De Silvestro ma non centra le prime venti posizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Monobob femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: le americane si riavvicinano a Nolte prima dell’ultima manche!
Le atlete americane hanno guadagnato terreno nel monobob femminile alle Olimpiadi 2026, dopo che Nolte ha scivolato un po' indietro nella classifica.
LIVE Monobob femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Nolte cerca la vittoria sulle americane, le azzurre non entrano nelle migliori venti
Nolte punta alla vittoria nel monobob femminile a Milano Cortina, perché vuole riscattarsi dopo le ultime gare e avvicinarsi alle americane in classifica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
SI ASSEGNA IL TITOLO… … al Cortina Sliding Centre! Al via le ultime due batterie della gara di monobob femminile! terza manche alle 19 quarta manche alle 21.06 Forza Simona De Silvestro, forza Giada Andreuttiiiiii! #ItaliaTeam FISI - Federazion - facebook.com facebook
