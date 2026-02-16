LIVE Monobob femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | si assegna il titolo nelle ultime due manche

L’atleta Giulia Rossi ha vinto la prima manche di monobob alle Olimpiadi 2026, grazie a una prestazione veloce e precisa, che le ha permesso di salire in testa alla classifica. La gara si conclude questa sera, quando le ultime concorrenti tenteranno di recuperare il tempo perso. Le atlete si preparano a scendere sulla pista ghiacciata, consapevoli che ogni secondo può fare la differenza tra il podio e il nulla.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle ultime due batterie della gara di monobob, con le atlete che lotteranno fino all’ultimo centesimo per giocarsi le tre medaglie: quella di bronzo, d’argento e d’oro, con le favorite hanno già un ampio margine di vantaggio sulle inseguitrici. Ricordiamo che, sulle venticinque atlete in gara, solo le prime venti della terza manche potranno gareggiare nella quarta. A rischio eliminazione, quindi, ci sono le nostre azzurre Simona De Silvestro, ventiduesima al termina della seconda batteria, e Giada Andreutti, venticinquesima e, ovviamente, ultima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Monobob femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si assegna il titolo nelle ultime due manche LIVE Skeleton, Singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultime due manche, si assegnano le medagli L’atleta italiana Marta Rossi ha conquistato il podio nella gara di skeleton singolo femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina, dopo una prestazione emozionante nelle ultime due manche. LIVE Monobob, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: prime due manche, De Silvestro per la top10 Simona De Silvestro ha iniziato con forza le prime due manche del monobob ai Giochi di Milano Cortina, spinta dal desiderio di conquistare una posizione tra le prime dieci, dopo aver testato la pista Eugenio Monti nei giorni scorsi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Monobob, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Nolte domina anche la seconda manche, Meyers e Armbruster inseguono la tedesca; LIVE Monobob femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si assegna il titolo nelle ultime due manche; A che ora il bob domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 16 febbraio, programma, streaming; Laura Nolte ancora al comando del monobob dopo la seconda manche. Lontane le azzurre. LIVE Monobob femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si assegna il titolo nelle ultime due mancheBuongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle ultime due batterie della gara di monobob, con le atlete che lotteranno fino all’ultimo centesimo per giocarsi ... oasport.it LIVE Monobob, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Nolte domina anche la seconda manche, Meyers e Armbruster inseguono la tedescaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.56 Le ultime due manche della gara di monobob alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina inizieranno domani ... oasport.it L’intervista all’azzurra che parteciperà alla monobob femminile nella pista di Cortina. Per cercare il piazzamento gareggia con un nuovo bob, «più performante» facebook IL PROGRAMMA E GLI ITALIANI IN GARA DI LUNEDI 16 FEBBRAIO 9:05 – Curling femminile round robin sessione 7: Svezia-Svizzera Cina-Canada Danimarca-Gran Bretagna 10:00 – Sci alpino slalom uomini prima manche (Tobias Kastlunger, Tommaso Sa x.com