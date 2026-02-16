LIVE Monobob femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | le americane si riavvicinano a Nolte prima dell’ultima manche!

Le atlete americane hanno guadagnato terreno nel monobob femminile alle Olimpiadi 2026, dopo che Nolte ha scivolato un po' indietro nella classifica. La gara è ancora aperta e le concorrenti si sfidano per migliorare le loro posizioni. La polacca Weiszewski, attuale diciassettesima, ha concluso la manche con un tempo che lascia spazio a qualche dubbio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40 Diciassettesimo posto provvisorio per la polacca Weiszewski che guida in maniera abbastanza sporca e termina la manche con un ritardo di 3.27 secondi. 19.38 Quattordicesimo posto per la cinese che chiude con un totale di 3:01.36. 19.37 Al secondo intermedio la cinese Huai ha 2.52 secondi di ritardo da Nolte. 19.35 Male Kalicki che finisce la sua manche con un ritardo di 3.47 secondi e al sedicesimo posto provvisorio. La tedesca è la prima bobbista a fare peggio della disastrosa Appiah. 19.33 Moore rischia di farsi anche male con un errore gravissimo: la giamaicana ha messo i pattini addirittura sul muretto.