LIVE Monobob femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | continua l’ultima manche Nolte vuole regalare l’oro alla Germania

Nolte, attraendo l’attenzione degli spettatori, guida la gara di monobob femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina, cercando di portare l’oro in Germania. La gara è ancora in corso e le atlete si sfidano per conquistare il miglior tempo, mentre l’australiana ha appena superato il primo intermedio con un vantaggio di 20 centesimi rispetto alla partenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.37 Al secondo intermedio, l'australiana ha 20 centesimi di vantaggio perdendo qualcosa rispetto alla partenza. 21.36 Siamo in attesa della partenza di Walker. 21.34 Voigt va in testa con soli 10 centesimi di vantaggio! Danese prima in classifica con un totale di 3.59.85! 21.32 Alla fine sono 0.81 secondi di vantaggio tra Boch e Annen, con la francese che si prende la vetta con il totale di 3:59,95: è la prima bobbista a scendere sotto i quattro minuti complessivi. 21.31 Che partenza di Boch che aumenta il suo vantaggio ad 88 centesimi! 21.29 Errori su errori per la britannica che non sfrutta al meglio il suo vantaggio iniziale e finisce ad 1.