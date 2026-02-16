LIVE Italia-USA 5-2 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | punto forzato alle avversarie hammer di nuovo alle azzurre

L’Italia ha sconfitto gli Stati Uniti 5-2 nel curling femminile alle Olimpiadi, grazie a un errore delle avversarie che ha aperto la strada alla vittoria. Le azzurre hanno approfittato di questa occasione per mettere pressione, conquistando il punto forzato e recuperando il controllo del gioco. Intanto, Mathis ha eseguito una doppia bocciata decisiva, eliminando le due guardie centrali avversarie e rafforzando la posizione delle italiane.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.32 Ottima doppia bocciata di Mathis che leva le due guardie centrali avversarie! 21.31 Stavolta non rimettono la guardia gli USA che piazzano un freeze sul sasso azzurro sul bottone. Il colpo rimane un po' largo ed è bocciabile. 21.30 Altra bocciata di Lo Deserto su una guardia centrale avversaria. 21.29 Boccia una guardia Marta Lo Deserto, Tara Peterson la riposiziona immediatamente. 21.28 Altra guardia centrale degli USA che hanno addirittura tre stone a protezione della casa. 21.27 Draw sul bottone di Zardini Lacedelli. Sono quattro sassi tutti in fila sulla linea centrale, i due italiani sono in casa e a punto.