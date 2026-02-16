LIVE Italia-USA 0-0 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | mano nulla statunitense in apertura

L’Italia e gli Stati Uniti sono ancora ferme sul punteggio di 0-0 nel match di curling femminile alle Olimpiadi, dopo che Mathis ha fallito una singola mossa e si è comunque aggiudicata il punto. La partita si svolge in diretta, con le atlete che si sfidano sotto gli occhi attenti di decine di spettatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.21 Bocciata singola di Mathis che si prende il punto! 19.20 Doppia bocciata perfetta di tara Peterson. Levati entrambi i sassi azzurri in casa. Il punto adesso è statunitense. 19.20 Anche l'Italia boccia. Lo Deserto è precisa, leva il sasso avversario e si prende due punti provvisori. 19.19 Bocciata singola statunitense. Rimane comunqe il sasso azzurro a punto. 19.19 Ottimo Hit-roll di Lo Deserto. Se ne va il sasso avversario in casa e il battente rolla a punto. 19.18 Run di Anderson Heide che elimina uno dei due sassi azzurri in casa. Il battente però rimane di fatto come guardia.