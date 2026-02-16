LIVE Italia-Cina 4-8 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | due punti azzurri nel sesto end

L’Italia sta affrontando la Cina nel curling alle Olimpiadi, e il punteggio è ora di 4-8. La partita si ferma per un timeout cinese alle 15:50, mentre gli atleti asiatici prendono tempo per decidere la loro prossima mossa. Un tiro importante potrebbe cambiare le sorti del set, e i due punti degli azzurri nel sesto end rappresentano una piccola speranza di rimonta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:50 Timeout Cina. Gli asiatici ci vogliono pensare. Questo tiro potrà decidere tanto. 15:48 E' lento purtroppo il tiro di Retornaz.Xu Xiaming può ora smorzare i sogni di rimonta degli azzurri. 15:46 Ultimi due tiri. La pietra più vicina al centro sembrava italiana ma per pochi cm è cinese. C'è però la possibilità di promuoverne un'altra a punto. Forza Joel! 15:45 Errore di Li Zhichao che nel tentativo di giocare un runback porta a punto una stone azzurra. 15:44 Ottima bocciata di Arman che riesce ad aprire le due pietre cinesi. 15:43 Asiatici che inseriscono due stone in casa incollandole perfettamente con un freeze.