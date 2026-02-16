LIVE Freestyle Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA | cambia ancora l’orario si parte tra pochi minuti

Flora Tabanelli e Maria Gasslitter si preparano a scendere in pista per la finale di Big Air femminile alle Olimpiadi, che è stata spostata ancora una volta e ora comincerà tra pochi minuti. La decisione di cambiare orario ha creato qualche confusione tra gli spettatori, che si sono appena collegati per seguire la gara. La tensione cresce mentre gli atleti si avvicinano al momento decisivo, con il pubblico che aspetta in attesa di vedere le loro evoluzioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 Mancano quindi circa quindici minuti all’inizio della finale del big air femminile con Flora Tabanelli e Maria Gasslitter 20.25 L’inizio della finale è stato anticipato alle 20.45. 20.11 Ha smesso di nevicare. Dunque la gara potrebbe iniziare regolarmente alle 21.00. 19.42 La giuria ha già deciso! La gara non inizierà prima delle 21.00, nella speranza che per quell’ora l’intensità del vento sia diminuita. 19.37 Viene comunicato che intorno alle 20.00 verrà presa una decisione sullo svolgimento questa sera della finale. 19.34 Entrambe le atlete svizzere sono cadute negli ultimi allenamenti prima di questa finale con Mathilde Gremaud che non sarà al via di questa gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freestyle, Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: cambia ancora l’orario, si parte tra pochi minuti LIVE Freestyle, Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: cambia l’orario di inizio della finale La finale di Big Air femminile alle Olimpiadi di Pechino cambia orario: la giuria ha deciso che la gara non partirà prima delle 21. LIVE Freestyle, Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: il nuovo orario della finale. Si dovrebbe partire La finale di Big Air femminile alle Olimpiadi inizia alle 21, perché la neve ha smesso di cadere, permettendo agli atleti di prepararsi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Freestyle, Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA: amarezza Miro Tabanelli, è fuori dalla finale; Flora Tabanelli in finale a Milano Cortina 2026 nel big air: programma, orari e dove vedere la gara di sci acrobatico; Big air da Coira e competenze engadinesi dietro il park di Livigno; Olimpiadi: pattinaggio di figura, Conti-Macii ottavi, Ghilardi-Ambrosini decimi. I risultati di domenica. LIVE Freestyle, Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: cambia l’orario di inizio della finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.42 La giuria ha già deciso! La gara non inizierà prima delle 21.00, nella speranza che per quell'ora ... oasport.it Diretta Flora Tabanelli/ Finale big air freestyle video streaming Rai 2: slitta l’inizio! (oggi 16 febbraio)Diretta Flora Tabanelli finale big air freestyle Olimpiadi 2026 streaming video Rai Due: la bolognese cerca la medaglia a 100 giorni dall'infortunio. ilsussidiario.net SIETE PRONTI… … ad ammirare le acrobazie da paura di Flora Tabanelli e Maria Gasslitter! Le nostre azzurre dello sci acrobatico si giocano una medaglia nella finale del big air! Tre le manche: la prima alle 19.30, l’ultima alle 20.17! SIAMO CON V - facebook.com facebook MILANO CORTINA I Gli azzurri in gara il 16 febbraio. C'è Arianna Fontana. L'azzurra dello short track va per il record di medaglie, in serata tocca a Flora Tabanelli nel big air #ANSA x.com