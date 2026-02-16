Bob a 2 alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Lochner cerca di mantenere il primo posto dopo l'inizio della seconda manche. Alle 12.00, il Brasile guida con un vantaggio di 43 centesimi su Brown, mentre Bindilatti si posiziona in testa con un tempo totale di 1:53.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Vantaggio di 43 centesimi del Brasile su Brown. Bindilatti passa in testa con un totale di 1:53.76. 11.58 Totale di 1:54.19 e primo posto in classifica provvisorio per Brown e la Trinidad e Tobago. Adesso tocca al Brasile di Bindilatti. 11.57 Partito Brown! Aspettiamo il suo tempo. 11.52 Baumgartner sarà il ventesimo a partire, con la speranza che possa guadagnare qualche posizione rispetto al sesto posto ottenuto nella prima batteria. 11.50 Il primo a partire sarà Brown per la Trinidad e Tobago, accompagnato dal frenatore John. 11.47 Eccoci, tra dieci minuti il via della seconda e ultima manche di giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la seconda manche, Lochner vuole confermare il primo posto

Bob a 2 ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, Lochner cerca di mantenere il primo posto dopo aver dominato la prima manche.

La seconda manche di monobob alle Olimpiadi di Milano-Cortina prosegue, e Nolte cerca di mantenere il primo posto conquistato nella prima run.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.