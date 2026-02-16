LIVE Bob a 2 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | inizia la seconda manche Lochner vuole confermare il primo posto
Bob a 2 alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Lochner cerca di mantenere il primo posto dopo l'inizio della seconda manche. Alle 12.00, il Brasile guida con un vantaggio di 43 centesimi su Brown, mentre Bindilatti si posiziona in testa con un tempo totale di 1:53.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Vantaggio di 43 centesimi del Brasile su Brown. Bindilatti passa in testa con un totale di 1:53.76. 11.58 Totale di 1:54.19 e primo posto in classifica provvisorio per Brown e la Trinidad e Tobago. Adesso tocca al Brasile di Bindilatti. 11.57 Partito Brown! Aspettiamo il suo tempo. 11.52 Baumgartner sarà il ventesimo a partire, con la speranza che possa guadagnare qualche posizione rispetto al sesto posto ottenuto nella prima batteria. 11.50 Il primo a partire sarà Brown per la Trinidad e Tobago, accompagnato dal frenatore John. 11.47 Eccoci, tra dieci minuti il via della seconda e ultima manche di giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it
Bob a 2 ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, Lochner cerca di mantenere il primo posto dopo aver dominato la prima manche.
LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: ottimo tempo per Baumgartner, dominante LochnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.25 Troppi errori per Follador, accompagnato da Rolli, che chiude con in distacco di 1.49 secondi da Lochner. oasport.it
LIVE Bob a 2 maschile, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la Germania fa la voce grossa. Ottimi test per BaumgartnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.04 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live delle prove del bob a due termina qui. Il prossimo ... oasport.it
