Alle 17.30, Jannik Sinner affronta Machac a Doha, segnando il suo ritorno dopo la semifinale agli Australian Open persa contro Djokovic. Il tennista italiano gioca il primo match nel torneo 500 del Qatar, un appuntamento importante per riprendere il ritmo. La partita si svolge sul campo principale del torneo, davanti a un pubblico attento.

Gli organizzatori di Doha hanno riconosciuto un ingaggio di lusso ai primi due giocatori del mondo: ad Alcaraz e Sinner andranno 1,2 milioni di dollari a testa, oltre ovviamente al corrispettivo del montepremi. Clicca qui per approfondire Alcaraz, grazie al trionfo a Melbourne, ha allungato in testa alla classifica Atp: 13150 punti contro i 10300 di Sinner. Fino a inizio maggio Jannik non avrà punti da scartare, visto lo stop di tre mesi nel 2025 per il caso Clostebol, mentre lo spagnolo dovrà difendere 1840 punti, di cui 100 a Doha (l'anno scorso giunse ai quarti). Sinner si trova nella parte bassa del tabellone a Doha. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 17.30 Sinner-Machac: a Doha il rientro di Jannik

Jakub Mensik ha vinto contro Jan Choinski, portando a casa il match con un punteggio di 6-7 (6), 6-2, 6-4 e ha conquistato un posto nel torneo di Doha, dopo aver battuto il britannico in una partita combattuta.

Popyrin ha vinto facilmente contro Machac a Doha e ora aspetta Sinner, che scenderà in campo non prima delle 17.

