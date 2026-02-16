L' Irst recede dall' accordo con Nursing Up il sindacato | Andremo dal giudice del lavoro

L'Irst ha deciso di revocare l’accordo con Nursing Up, portando il sindacato a minacciare un ricorso al giudice del lavoro. La causa risiede nel fatto che Nursing Up si sente escluso dalle trattative sul contratto di secondo livello, nonostante rappresenti centinaia di infermieri nella struttura. Nei giorni scorsi, alcuni rappresentanti del sindacato avevano già manifestato la loro insoddisfazione, chiedendo di partecipare alle decisioni che riguardano le condizioni di lavoro.

Il sindacato degli infermieri Nursing Up non ci sta ad essere tenuto fuori alla contrattazione di secondo livello dell'Irst Il sindacato degli infermieri Nursing Up non ci sta ad essere tenuto fuori alla contrattazione di secondo livello dell'Irst. Lo fa sapere con un comunicato Gianluca Gridelli del Nursing Up. Nella nota, infatti, il sindacato annuncia che "la direzione dell'Irst si vedrà citata innanzi al Giudice del Lavoro per condotta antisindacale, inoltre come già nel precedente comunicato appena auditi i lavoratori in assemblea attiveremo tutte le forme di protesta sindacale sino ad arrivare allo sciopero nel caso non vi siano risposte soddisfacenti".🔗 Leggi su Forlitoday.it

Le tensioni crescono all’Irst di Rimini.

