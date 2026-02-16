Lirica il futuro è dei giovani | con lo Svoboda il talento degli esordienti debutta

Il Teatro Pergolesi di Jesi apre le porte ai giovani artisti con la nuova iniziativa Svoboda, dopo che molti esordienti hanno conquistato il pubblico con le loro prime performance. La scelta di investire sui talenti emergenti nasce dalla volontà di offrire loro uno spazio concreto per crescere e mostrare il proprio valore. Già nelle prime rappresentazioni, alcuni di questi giovani hanno attirato l’attenzione con interpretazioni intense e cariche di energia.

Jesi (Ancona), 16 febbraio 2026 - Il Teatro Pergolesi di Jesi conferma la sua vocazione di officina creativa e trampolino di lancio per i nuovi talenti del teatro musicale. La Fondazione Pergolesi Spontini ha ufficialmente aperto il bando per la sesta edizione del concorso 'Progettazione di Allestimento scene e costumi di Teatro Musicale' intitolato alla memoria di Josef Svoboda, il genio della scenografia novecentesca che ha rivoluzionato il modo di concepire lo spazio scenico. Nato nel 2021, il concorso rappresenta un'opportunità unica in Italia: permette agli studenti delle Accademie di Belle Arti (Macerata, Bologna, Venezia, Carrara, Bari e Milano Brera) di trasformare i propri bozzetti in realtà, seguendo l'intera filiera produttiva.