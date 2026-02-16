Quentin Deranque è stato ucciso giovedì scorso durante una lite tra gruppi di attivisti di destra e di sinistra a Lione, e il governo ha accusato Mélenchon di aver alimentato il clima di violenza. La vittima, un sostenitore di destra, è stata colpita durante un acceso tumulto davanti a un centro sociale, dove si erano radunati giovani di opposte fazioni.

In Francia sta facendo discutere l’uccisione di un giovane militante nazionalista, Quentin Deranque, avvenuta giovedì scorso a Lione. Il 23enne sarebbe stato aggredito da individui con indosso maschere e passamontagna intorno alle 18, a margine di una conferenza tenuta dall’eurodeputata di La France Insoumise Rima Hassan alla facoltà di Scienze Politiche della città. L’inchiesta, avviata subito dopo il decesso del giovane, è stata ampliata oggi per includere l’accusa di “omicidio volontario”. Ad annunciarlo il procuratore della Repubblica di Lione Thierry Dran in una conferenza stampa. Il magistrato ha poi spiegato che il giovane è stato gettato a terra e picchiato da “almeno sei individui” nel corso degli scontri tra attivisti di estrema sinistra e di estrema destra, subendo un grave trauma cranico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lione, ucciso attivista di destra e il governo accusa: “Mélenchon responsabile morale del clima di violenza”

Il governo francese accusa Mélenchon per l’omicidio dell’attivista di estrema destra avvenuto a Lione il 16 febbraio 2026.

Lione, un giovane di 23 anni di orientamento di destra è stato pugnalato mortalmente durante un'aggressione da parte di un gruppo di attivisti di sinistra.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.