L' Inter fa le prove generali in vista del Bodø | allenamento sul sintetico come in Norvegia

L'Inter ha deciso di allenarsi oggi sul campo sintetico di Interello per prepararsi alla partita contro il Bodø, evitando di rischiare imprevisti legati al terreno naturale. Chivu ha preferito questa scelta per simulare le condizioni del campo norvegese, già sperimentate durante le sessioni di allenamento. Oggi i giocatori hanno lavorato sulla rapidità e sulla stabilità sui terreni artificiali, in vista della trasferta in Norvegia.

Proprio nella giornata di oggi, a Bodø, un paio di gru erano impegnate a spalare la grande quantità di neve caduta nelle ultime ore sull'Aspmyra Stadion. Una combinazione potenzialmente letale, quella ghiaccio-sintetico, che mercoledì sera l'Inter sarà chiamata a superare per mettere in discesa i playoff di Champions League e fare un passo già decisivo in vista della qualificazione agli ottavi di finale. Ecco perché proprio oggi Chivu ha saggiamente messo le mani avanti, scegliendo Interello e non la solita Appiano come teatro degli allenamenti nerazzurri. Il motivo? Ad Appiano Gentile l'Inter si allena su erba vera, ad Interello su un campo sintetico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L’Inter di Cristian Chivu si prepara a sfidare il BodøGlimt, una squadra norvegese nota per giocare su un campo in sintetico che spesso mette in difficoltà le grandi del calcio europeo.

